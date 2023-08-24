В Мценске во время пожара в многоэтажке эвакуировали пять человек

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9:30, 24 августа 2023 года
В Мценске во время пожара в многоэтажке эвакуировали пять человекВозгорание случилось на балконе одной из квартир.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Сообщение о пожаре поступило вчера в районе 11.00. На седьмом этаже дома, расположенного на улице Кузьмина в Мценске, полыхал балкон. Огонь потушили прибывшие спасатели. Также из здания они эвакуировали пять человек.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, балкон трехкомнатной квартиры выгорел на три квадратных метра. Внутренние помещения удалось спасти. Люди в пожаре не пострадали.
Ксения Солоухина