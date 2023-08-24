В Мценске во время пожара в многоэтажке эвакуировали пять человек

Возгорание случилось на балконе одной из квартир.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о пожаре поступило вчера в районе 11.00. На седьмом этаже дома, расположенного на улице Кузьмина в Мценске, полыхал балкон. Огонь потушили прибывшие спасатели. Также из здания они эвакуировали пять человек.







