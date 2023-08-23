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20:42, 23 августа 2023 года Количество туристов, посетивших Орловскую область, увеличилось почти вдвое В 2023 году регион посетили более 450 тысяч человек.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Тему затронул глава Орловской области Андрей Клычков 23 августа во время прямого эфира в социальных сетях.



– В 2020 году регион посетили 240 тысяч человек, в 2022 – 450 тысяч человек, в 2023 году – мы идем уже с приростом, - отметил губернатор.





Сергей Силаев



