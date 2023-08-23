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18:50, 23 августа 2023 года В Орловской области задержали начальника колонии Ему вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Сотрудники следственного комитета по Орловской области задержали начальника исправительной колонии №2. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности.



Следствие установило, что начальник незаконно организовал на территории промышленной зоны работу деревообрабатывающего цеха. К изготовлению деревянных изделий были привлечены осужденные.



– В период с мая 2022 по 13.08.2023 осужденные лица самостоятельно передвигались без сопровождения в деревообрабатывающем цехе ИК-2 без осуществления постоянного наблюдения, что позволило кустарно изготовить и употребить осужденными лицами в помещении деревообрабатывающего цеха ИК– 2 спиртосодержащей продукции, в результате употребления которой скончалось двое осужденных, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Подозреваемого заключили под стражу. Ведется следствие. Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональной прокуратуры, УФСБ И УФСИН России по Орловской области.





Сергей Силаев



