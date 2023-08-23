среда 23.08.2023 20:46:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:50, 23 августа 2023 года

В Орловской области задержали начальника колонии

Ему вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Сотрудники следственного комитета по Орловской области задержали начальника исправительной колонии №2. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности.

Следствие установило, что начальник незаконно организовал на территории промышленной зоны работу деревообрабатывающего цеха. К изготовлению деревянных изделий были привлечены осужденные.

В период с мая 2022 по 13.08.2023 осужденные лица самостоятельно передвигались без сопровождения в деревообрабатывающем цехе ИК-2 без осуществления постоянного наблюдения, что позволило кустарно изготовить и употребить осужденными лицами в помещении деревообрабатывающего цеха ИК– 2 спиртосодержащей продукции, в результате употребления которой скончалось двое осужденных, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Подозреваемого заключили под стражу. Ведется следствие. Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональной прокуратуры, УФСБ И УФСИН России по Орловской области.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.