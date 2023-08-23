среда 23.08.2023 19:01:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:45, 23 августа 2023 года

Орловские полицейские нашли на обочине раненого пса и отвезли его в ветлечебницу

Предположительно, собака попала под колеса машины.

Фото: пресс-лужба УМВД России по Орловской области

Сотрудники орловской Госавтоинспекции возвращались с мероприятия в детском лагере. В районе поселка Горки они услышали, что на обочине громко скулит собака. Полицейские сразу отправились на поиски.

Как оказалось, в кустах находился самоед, который пополз навстречу спасителям, волоча задние лапы. Не теряя времени, инспекторы доставили пса в ветлечебницу. К слову, хозяина четвероногого помогла отыскать проходившая мимо местная жительница.

- Через некоторое время, когда пострадавшему животному уже начали оказывать первую помощь, туда же приехал и владелец. Он поблагодарил полицейских за проявленные участие и человечность, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.




Ксения Солоухина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.