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18:45, 23 августа 2023 года Орловские полицейские нашли на обочине раненого пса и отвезли его в ветлечебницу Предположительно, собака попала под колеса машины.



Фото: пресс-лужба УМВД России по Орловской области

Сотрудники орловской Госавтоинспекции возвращались с мероприятия в детском лагере. В районе поселка Горки они услышали, что на обочине громко скулит собака. Полицейские сразу отправились на поиски.



Как оказалось, в кустах находился самоед, который пополз навстречу спасителям, волоча задние лапы. Не теряя времени, инспекторы доставили пса в ветлечебницу. К слову, хозяина четвероногого помогла отыскать проходившая мимо местная жительница.



- Через некоторое время, когда пострадавшему животному уже начали оказывать первую помощь, туда же приехал и владелец. Он поблагодарил полицейских за проявленные участие и человечность, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.









Ксения Солоухина



