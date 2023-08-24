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13:30, 24 августа 2023 года ФК "Орел" сыграет с брянским "Динамо-М" Встреча соперников состоится 26 августа.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Игра 17-го тура СФФ пройдет на стадионе Ленина в субботу, 26 августа. Матч начнется в 17.00. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Команды уже встречались на поле ранее. В первом круге орловцы обыграли футболистов из Брянска со счетом 2:0.



На данный момент с 33 очками ФК "Орел" находится на третьей строчке турнирной таблицы, а "Динамо-М" – на 8 месте с 15 очками.





Ксения Солоухина



