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20:15, 23 августа 2023 года В районах Орловской области продолжается "народная приемка" отремонтированных дворов Качество работ оценивают местные жители вместе с экспертами.



Фото из архива

В регионе проходит реализация муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Так, в сельском поселении Сосково преобразился двор дома № 16 по улице Ленина. На территории уложили асфальт, установили бордюры и малые архитектурные формы. На эти цели было направлено 1,4 миллиона рублей. В поселке Верховье в порядок привели дворы четырех домов по улице Чернышова и детскую площадку, расположенную на улице Коминтерна. Все отремонтированные объекты прошли "народную приемку".



- Люди оперативно подключаются к работам по благоустройству, сами оформляют цветочные клумбы. Также граждане активно участвуют в общественных обсуждениях, принимают решение о том, какую территорию надо реконструировать в первую очередь, контролируют ход благоустройства, - отметил губернатор Андрей Клычков.





Ксения Солоухина



