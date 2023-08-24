В Ливенском районе пройдет этнофестиваль культуры Орловского края
Мероприятие состоится 28 августа.
Фото: пресс-служба правительства региона
Этнофестиваль культуры Орловского края "Раскат" пройдет в селе Успенское Ливенского района по адресу: улица 7 Ноября, 28. Тематические мероприятия начнутся 28 августа в 14.00.
О программе, которую приготовили для гостей, рассказали в пресс-службе областного правительства. На празднике выступит ансамбль "Ливенские гармошки", пройдут тематические мастер-классы и творческий вечер. Кроме того, орловцы смогут познакомиться с работами ремесленников и поучаствовать в квесте. Закончится этнофестиваль показом мультфильма под открытым небом.