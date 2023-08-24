Диетологи рассказали, сколько воды нужно пить и как рассчитать норму

Советами поделилась Оксана Лаушкина

Человек на 65-70% состоит из воды. Потеря воды в организме может привести к необратимым процессам. Вода – полезна. Вымывает токсины, снимает интоксикацию и участвует во всех биохимических процессах. Ее можно назвать эликсиром молодости, она способствует выравниванию кожи.

Чтобы рассчитать, какое количество воды нужно пить, следует, от своего роста нужно отнять 100 и это число умножаем на 30.

На 1кг веса нужно 30мл воды, лучше всего поддерживать водный баланс, тогда некоторые проблемы уйдут сами собой.