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6:00, 24 августа 2023 года

Народные приметы: 24 августа нельзя слушать мнение других

В старину 24 августа считалось днем, окутанным множеством загадок и тайн


На Руси 24 августа отмечали праздник Евпатий Коловрат. У наших предков день был связан с различными приметами и обрядами. Люди старались не нарушать запреты, дошедшие до них из глубины веков, чтобы не навлечь беду на близких и не лишиться удачи.

Что нельзя делать в этот день?

- Молодежь в этот день остерегали от рыбалки в чужих местах, это могло привести к неприятностям;

- На Руси в этот день категорически запрещалось проявлять злость, ссориться, кричать и даже просто повышать голос. Таким образом можно было накликать беду;

- Продолжается Успенский пост, поэтому алкоголь, мясо, молочные продукты, рыба по-прежнему под запретом;

Что можно делать 23 августа:

- В этот день важно прислушиваться к себе, а не слепо действовать по указке других. Чужие советы пользы не принесут, а вот навредить могут легко;

- Проснувшись утром, обязательно постарайтесь вспомнить свой сон: он предупредит вас о возможных проблемах со здоровьем;

- Можно в этот день подстричь овец или вычесать кошек и собак. Из собранной шерсти нужно сделать пояс, талисман и оберег.




Александра Бахтина
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