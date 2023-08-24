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5:00, 24 августа 2023 года В Орловской области продолжаются работы по расчистке реки Сосны Они ведутся в рамках нацпроекта “Экология”.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На Орловщине проходят мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния водоемов. Работы ведутся на участке реки Сосны в Колпне. Его протяженность составляет 3,5 километра. До начала декабря там углубят дно, из русла извлекут илистые отложения и расчистят прибрежную зону. На эти цели было направлено почти 38 миллионов рублей.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", также планируют привести в порядок еще один участок Сосны в Ливнах. Проектно-сметная документация уже готова. Примерная стоимость работ составит 73,5 миллиона рублей.





Ксения Солоухина



