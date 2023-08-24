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8:30, 24 августа 2023 года Орловчанка украла золотые украшения у родственницы и сдала их в ломбард Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив "Вести-Орел"

В органы внутренних дел обратилась жительница Шаблыкинского района, когда не обнаружила свои золотые украшения дома. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и вычислили похитительницу. Как оказалось, ювелирные изделия украла 33-летняя родственница потерпевшей, которая некоторое время гостила у нее. Кроме того, злоумышленница успела сдать краденое в ломбард, где ей заплатили 20 тысяч.



По информации пресс-службы регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража). Женщину допросили в качестве подозреваемой. Она находится под подпиской о невыезде.





Ксения Солоухина



