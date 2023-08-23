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20:00, 23 августа 2023 года

В Троснянском районе "сорокапятка" времен войны стала памятником

Орудие приняло первый удар фашистской армии в ходе Курской битвы.


23 августа Россия отмечает 80-летие победы в Курской битве. В честь триумфа в великом сражении в Троснянском районе на постамент установили 45-миллиметровую противотанковую пушку из состава 1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии. Полк принял на себя первый удар фашистской армии 5 июля 1943 года.

На Орловщине это первая боевая техника, которая с поля сражения переместилась на постамент. Более 70 лет она пролежала в земле, и только в октябре 2021 года ее удалось найти. На реставрацию местные жители собирали деньги все вместе. Понадобилось более 270 тысяч рублей.

Пушку установили на братской могиле в центре Тросны, где захоронено более 1300 погибших, троим из которых присвоено звание Героев Советского Союза.
 



Эльза Ахмедбекова
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