Орловские хирурги в 100 раз увеличили число операций
Врачи Покровской ЦРБ проводят вмешательства разной сложности, в том числе высокотехнологические.
В этом году хирургическое отделение Покровской ЦРБ получило новый статус. Оно стало хирургическим центром второго уровня. В год там выполняется до шестисот операций различной сложности, в том числе высокотехнологичных. Еще пять лет назад местные хирурги выполняли всего шесть вмешательств в год.
На лечение принимают не только покровцев, но и жителей всей области и других регионов. Палаты здесь комфортабельные, операционные оборудованы по современным стандартам.
На вооружении медиков есть эндоскопический комплекс, ультразвуковой кавитатор, аппараты для вакуумной терапии и аргонноплазменной коагуляции.
Спектр вмешательств постоянно увеличивается. Приоритетом в работе является выполнение малоинвазивных лапароскопических операций на органах брюшной полости, а также лечение пациентов с некротическими заболеваниями кожи и мягких тканей различной этиологии и локализации.
Сегодня более четверти операций в отделении выполняются лапароскопическим доступом и постоянно внедряются новые высокотехнологические вмешательства. На очереди герниопластика – малоинвазивное хирургическое лечение грыж.