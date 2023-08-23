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19:30, 23 августа 2023 года

Орловские хирурги в 100 раз увеличили число операций

Врачи Покровской ЦРБ проводят вмешательства разной сложности, в том числе высокотехнологические.


В этом году хирургическое отделение Покровской ЦРБ получило новый статус. Оно стало хирургическим центром второго уровня. В год там выполняется до шестисот операций различной сложности, в том числе высокотехнологичных. Еще пять лет назад местные хирурги выполняли всего шесть вмешательств в год.

На лечение принимают не только покровцев, но и жителей всей области и других регионов. Палаты здесь комфортабельные, операционные оборудованы по современным стандартам.

На вооружении медиков есть эндоскопический комплекс, ультразвуковой кавитатор, аппараты для вакуумной терапии и аргонноплазменной коагуляции.

Спектр вмешательств постоянно увеличивается. Приоритетом в работе является выполнение малоинвазивных лапароскопических операций на органах брюшной полости, а также лечение пациентов с некротическими заболеваниями кожи и мягких тканей различной этиологии и локализации.

Сегодня более четверти операций в отделении выполняются лапароскопическим доступом и постоянно внедряются новые высокотехнологические вмешательства. На очереди герниопластика – малоинвазивное хирургическое лечение грыж.
 



Елена Литинская
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