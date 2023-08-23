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19:00, 23 августа 2023 года

В Орле планируют благоустроить ФОКОТ до конца сентября

Работы начались между школой №13 и лицеем №18.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В областной столице началось благоустройство второго физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Работы проведут в рамках нацпроекта "Демография".

Сейчас подрядная организация ведет подготовительные работы – расчищает участок от растительности и снимает грунт. В ближайшее время завезут песок и щебень, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По итогу жители Северного района получат масштабную спортивную зону с силовыми тренажерами и тренажерами для воркаута, баскетбольными стойками, футбольным и волейбольным полями. Пользоваться ей смогут не только школьники из двух соседствующих учреждений, - отметил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.

Вход будет свободен для всех. Благоустройство планируют завершить к концу сентября.


Сергей Силаев
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