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19:00, 23 августа 2023 года В Орле планируют благоустроить ФОКОТ до конца сентября Работы начались между школой №13 и лицеем №18.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

В областной столице началось благоустройство второго физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Работы проведут в рамках нацпроекта "Демография".



Сейчас подрядная организация ведет подготовительные работы – расчищает участок от растительности и снимает грунт. В ближайшее время завезут песок и щебень, сообщили в пресс-службе городской администрации.



– По итогу жители Северного района получат масштабную спортивную зону с силовыми тренажерами и тренажерами для воркаута, баскетбольными стойками, футбольным и волейбольным полями. Пользоваться ей смогут не только школьники из двух соседствующих учреждений, - отметил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.



Вход будет свободен для всех. Благоустройство планируют завершить к концу сентября.





Сергей Силаев



