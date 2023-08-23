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18:30, 23 августа 2023 года Удмуртская делегация ознакомилась с работой орловского семейного МФЦ Гостям показали основные формы работы и обозначили услуги центра.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Делегация из Удмуртской Республики прибыла в Орел, чтобы подробнее ознакомиться с работой семейного многофункционального центра. В состав делегации вошли сотрудники Республиканского центра адаптации, на базе которого в 2023 году планируют открыть семейный МФЦ.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", гостям показали модель развития семейных МФЦ в регионе, обозначили основные формы работы и услуги, которые можно получить, обратившись в центр.





Сергей Силаев



