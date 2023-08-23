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18:00, 23 августа 2023 года

Андрей Клычков проинспектировал ремонт и строительство социальных объектов в Ливнах

Губернатор побывал в рабочей поездке 22 августа.


В Ливнах ремонтируют взрослую поликлинику и оснащают медицинским оборудованием детскую. Также завершается строительство нового корпуса школы №2 на 450 дополнительных мест.

Ход работ на этих объектах оценил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Во взрослой поликлинике привели в порядок стены, потолки, пол, окна и двери. Предусмотрена замена пассажирского лифта в старой части корпуса. Также в медучреждении откроют новое отделение – эндоскопическое. В ходе встречи с медиками прозвучало предложение обновить мебельный фонд учреждения. Средства для этого выделят из резервного фонда.

Детскую поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием. На эти цели заложено больше 40 миллионов рублей. Часть техники уже закупили. Откроются кабинеты рентгенодиагностики и детской стоматологии. Новая детская поликлиника будет принимать до 150 пациентов в смену. Работа учреждения будет запущена в первых числах сентября.

На финишную прямую вышло возведение пристройки к школе №2 на 450 дополнительных мест. Учебное учреждение теперь будет работать только в первую смену.

Также на фасаде школы открыли памятную доску в честь выпускника Анатолия Буданова, погибшего в зоне СВО. Орловец посмертно награжден орденом Мужества.
 



Мария Семак
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