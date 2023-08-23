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17:30, 23 августа 2023 года Библиотекарь из Орла стала одним из победителей конкурса "Гений – это ты!" Виктория Черепанова представила проект о народном творчестве Орловского края.



Фото: пресс-служба администрации Орла

Виктория Черепанова работает в Центральной детской модельной библиотеке имени Крылова. В конкурсе "Гений — это ты!", который проводится по инициативе Министерства культуры и Российской государственной библиотеки, она поучаствовала с просветительским проектом "Жили-были-мастерили". Свою работу она посвятила устному народному творчеству и декоративно-прикладному искусству Орловщины.



По информации пресс-службы мэрии, Виктория Черепанова вошла в сотню победителей состязания. Теперь ее ждет бесплатное обучение в области креативных индустрий на базе творческой лаборатории.





Ксения Солоухина



