Библиотекарь из Орла стала одним из победителей конкурса "Гений – это ты!"
Виктория Черепанова представила проект о народном творчестве Орловского края.
Фото: пресс-служба администрации Орла
Виктория Черепанова работает в Центральной детской модельной библиотеке имени Крылова. В конкурсе "Гений — это ты!", который проводится по инициативе Министерства культуры и Российской государственной библиотеки, она поучаствовала с просветительским проектом "Жили-были-мастерили". Свою работу она посвятила устному народному творчеству и декоративно-прикладному искусству Орловщины.
По информации пресс-службы мэрии, Виктория Черепанова вошла в сотню победителей состязания. Теперь ее ждет бесплатное обучение в области креативных индустрий на базе творческой лаборатории.