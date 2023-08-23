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15:30, 23 августа 2023 года

В Орле задержали мужчину по подозрению в убийстве

105-ю статью вменяют знакомому жертвы.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В лесополосе на территории Заводского района Орла со следами насильственной смерти было найдено тело 34-летней женщины. Ранее в полицию сообщили о ее пропаже – орловчанка бесследно ушла из дома. Следственные органы регионального СУ СК возбудили уголовное дело об убийстве.

Благодаря оперативной работе сотрудников УМВД удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний знакомый жертвы.

Оперативникам удалось выяснить, что между подозреваемым и девушкой случалась ссора на почве ревности. В пылу конфликта мужчина убил знакомую разбитой стеклянной бутылкой. Тело фигурант оттащил в лесополосу и присыпал ветками, травой и листьями.

Следствие намерено отправить мужчину в СИЗО. Полицейские продолжают оперативное сопровождение данного уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.


Артем Ежаков
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