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15:30, 23 августа 2023 года В Орле задержали мужчину по подозрению в убийстве 105-ю статью вменяют знакомому жертвы.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В лесополосе на территории Заводского района Орла со следами насильственной смерти было найдено тело 34-летней женщины. Ранее в полицию сообщили о ее пропаже – орловчанка бесследно ушла из дома. Следственные органы регионального СУ СК возбудили уголовное дело об убийстве.



Благодаря оперативной работе сотрудников УМВД удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний знакомый жертвы.



Оперативникам удалось выяснить, что между подозреваемым и девушкой случалась ссора на почве ревности. В пылу конфликта мужчина убил знакомую разбитой стеклянной бутылкой. Тело фигурант оттащил в лесополосу и присыпал ветками, травой и листьями.



Следствие намерено отправить мужчину в СИЗО. Полицейские продолжают оперативное сопровождение данного уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Артем Ежаков



