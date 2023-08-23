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16:30, 23 августа 2023 года В Орле продолжается ремонт междворовых территорий по улицам Матросова и Полесской Местные жители довольны качеством.





На ремонт междворовых территорий в районе улиц Матросова и Полесской было выделено 300 миллионов рублей. В порядок приведут 11 дворов.



В плане не только асфальтирование дорог. К 1 сентября подрядчик должен закончить общестроительные работы, а к 1 октября установить малые формы, ограждения и спортивно-игровое оборудование. В этом районе будет баскетбольная площадка и многофункциональный спорткомплекс с футбольным полем и тренажерами. Под него выделено 1300 квадратных метров.



Также обещают исправить заезд на пандус возле центра соцобслуживания населения на Полесской, 53. Текущий не достает до тротуара.









Татьяна Тимохина



