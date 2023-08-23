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13:30, 23 августа 2023 года Более 400 тысяч орловцев получили налоговые льготы Их общая сумма перевалила за 200 миллионов рублей.





В текущем году 46,5 тысячи жителей Орловской области воспользовались льготами по транспортному налогу, около 156 тысяч являются льготниками по земельному налогу и почти 208 тысяч – по имущественному. Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, число орловцев, полностью или частично освобожденных от их уплаты, увеличилось практически на 13,5 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В общей сложности сумма предоставленных льгот превысила 203,5 миллиона рублей.





Ксения Солоухина



