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14:30, 23 августа 2023 года

Почти каждый пятый орловец получает больше среднероссийской зарплаты

С июня прошлого года по май текущего средняя зарплата в стране составляла 59 тысяч рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Эксперты "РИА Рейтинг" назвали лучшие и худшие регионы России по доле специалистов с зарплатами выше среднего общероссийского уровня. С июня 2022-го года по май 2023-го средняя зарплата в стране составляла 59 тысяч рублей.

В Орловской области доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет 19%. Это 59-е место в рейтинге. 2,9% орловцев получают зарплату выше двух средних общероссийских.

Тройку лидеров составляют Ямало-Ненецкий автономный округ (75% работников имеют зарплату выше среднероссийской), Ненецкий автономный округ (61,4%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (60,8%).

Самой худшей в рейтинге стала Республика Ингушетия – 8,8%.

В исследовании участововали 85 регионов. Данным по новым субъектам РФ не оказалось.




Артем Ежаков
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