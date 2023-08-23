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12:30, 23 августа 2023 года

Ветеран орловской полиции освоила искусство создания ватной игрушки

Часть работ мастерицы Марины Костиковой отправится на выставку в Санкт-Петербург.


Служба во внутренних структурах никогда не мешала Марине Костиковой творить. В ее жизни всегда были вязание, вышивка, рисование и валяние, а два года назад она нашла на праздничной елке Снегурочку. Это побудило мастерицу сделать первую игрушку из ваты. Она вышла не идеальной, но и не провальной.

Со своими куклами Марина Костикова участвует в различных конкурсах и выставках. На создание одной такой игрушки уходит примерно полторы недели.

Сейчас мастерица продолжает развивать свои навыки: посещает мастер-классы, обменивается опытом с другими мастерами, осваивает новые техники.
 



Дарья Боева
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