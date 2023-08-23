На Орловщине стартовал первый чемпионат МВД России по служебно-прикладному спорту

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13:00, 23 августа 2023 года
На Орловщине стартовал первый чемпионат МВД России по служебно-прикладному спортуВ соревновании примут участие сотрудники из разных регионов страны.
Фото областного УМВД
Чемпионат МВД России по служебно-прикладному спорту среди команд территориальных органов пройдет на Орловщине впервые. Участники из разных регионов посоревнуются в дисциплине “Троеборье”.
По информации областного УМВД, полицейским предстоит продемонстрировать навыки в стрельбе из пистолета Макарова, технику выполнения приёмов борьбы, а также преодолеть дистанцию в тысячу метров.
Первый день профессиональных состязаний начнется со стрельбы из боевого оружия в личном и командном зачетах.
Ксения Солоухина