На Орловщине стартовал первый чемпионат МВД России по служебно-прикладному спорту

В соревновании примут участие сотрудники из разных регионов страны.

Фото областного УМВД

По информации областного УМВД, полицейским предстоит продемонстрировать навыки в стрельбе из пистолета Макарова, технику выполнения приёмов борьбы, а также преодолеть дистанцию в тысячу метров.

Первый день профессиональных состязаний начнется со стрельбы из боевого оружия в личном и командном зачетах.