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15:00, 23 августа 2023 года Почти 30 тысяч орловцев получают информацию о налоговой задолженности по СМС Также оповещения приходят на электронную почту.





По состоянию на 1 августа текущего года к сервису оповещения о наличии задолженности по налогам подключились около 30 тысяч жителей Орловской области. Как сообщает региональное УФНС, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го число пользователей выросло в 5,2 раза. Один раз в квартал информация о долгах поступает по СМС, а также на электронную почту. Подписаться на рассылку можно через личный кабинет налогоплательщика, при личном обращении в налоговый орган, через представителя или по почте.





Ксения Солоухина



