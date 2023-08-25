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10:30, 23 августа 2023 года Орловцам рассказали все о цифровом рубле Подробные ответы на вопросы о новой форме национальной валюты рассказал заведующий сектором платежных систем и расчетов отделения Банка России по Орловской области Михаил Казаков.





Цифровой рубль – это третья форма рубля после наличных и безналичных денег. При использовании цифрового рубля потребуется открыть цифровой кошелек на специальной платформе, разработанной Центробанком.



Каждому цифровому рублю будет присваиваться уникальный номер, как и бумажному. Выпуск и количество цифрового рубля контролирует Банк России. Новшество нужно для уменьшения теневого сектора экономики, контроля расходов бюджетных средств, снижения издержек, независимости от западных санкций в финансовой сфере.



В тестировании системы участвуют 13 банков и ограниченный круг их клиентов. Конкретных сроков тестирования ЦБ не назначал.



Использовать цифровой рубль можно будет через приложения банков. Одним из преимуществ станет возможность использовать NFC-платежи. Особо подчеркивается, что цифровой рубль и криптовалюта – принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней.





Всеволод Трифонов



