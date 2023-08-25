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10:00, 23 августа 2023 года

В Орле в ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мопеда

Авария произошла накануне вечером.

Фото: УГИБДД России по Орловской области

22 августа в 19:40 на улице Кольцевой в Орле произошло ДТП с пострадавшей. Как сообщили в региональном УГИБДД, 18-летний водитель мопеда, севший за руль без водительских прав, выезжал с грунтовой дороги на асфальтовую и не пропустил "Рено", из-за чего произошло столкновение.

Пострадала 16-летняя пассажирка мопеда. Бригада медиков доставила девушку в НКМЦ имени Круглой. Там провели осмотр и отпустили подростка домой.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, один человек пострадал.


Артем Ежаков
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