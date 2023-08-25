В Орле в ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мопеда
Авария произошла накануне вечером.
Фото: УГИБДД России по Орловской области
22 августа в 19:40 на улице Кольцевой в Орле произошло ДТП с пострадавшей. Как сообщили в региональном УГИБДД, 18-летний водитель мопеда, севший за руль без водительских прав, выезжал с грунтовой дороги на асфальтовую и не пропустил "Рено", из-за чего произошло столкновение.
Пострадала 16-летняя пассажирка мопеда. Бригада медиков доставила девушку в НКМЦ имени Круглой. Там провели осмотр и отпустили подростка домой.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, один человек пострадал.