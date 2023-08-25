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9:30, 23 августа 2023 года В Орловской области выберут лучшую работу по физико-математическим дисциплинам Конкурс начнется в сентябре.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине с сентября по декабрь состоится областной конкурс на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания. Он проводится для поддержки творческой активности преподавателей, аспирантов, учителей и методистов в создании учебной и методической литературы.



Возраст претендентов не должен превышать 35 лет. В работах будут оценивать актуальность, научную новизну исследования, степень раскрытия темы, личный вклад автора в исследование, четкость постановки задачи, грамотность и логичность изложения, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций, значение исследуемой проблемы для преподавания физико-математических дисциплин в образовательных организациях.



Автор или коллектив авторов лучшей работы получат дипломы и премию в размере 25 тысяч рублей. Деньги соавторам выплачиваются в равных долях. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться в указе.





Артем Ежаков



