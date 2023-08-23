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3:00, 23 августа 2023 года Максим Решетников предложил сохранить в России нацпроекты Глава Минэкономразвития отметил их эффективность.



Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин провел совет по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил сохранить механизмы поддержки в формате нацпроектов, нацелив их на задачи технологического суверенитета и развития экономики предложения.



Как напомнил Максим Решетников, текущие нацпроекты заканчиваются в следующем году.

"Практика показала, что они (нацпроекты), действительно, позволяют в условиях заданных сроков, бюджетных ограничений добиваться видимых результатов и для граждан, и для бизнеса", – заявил глава Минэкономразвития.





Артем Ежаков



