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7:00, 23 августа 2023 года

Народные приметы: зачем нужно ударить мужа 23 августа

По народному календарю сегодня отмечается Лаврентьев день.

Фото: архив "Вести-Орел"

Православная церковь вспоминает святого Лаврентия Римского. Лаврентьев день на Руси считался праздником мельников. Их труд в августе и сентябре был особенно востребован, ведь начинался помол зерновых. Крестьяне в этот день пекли караваи из муки. Также есть определенные запреты и рекомендации.

Что нельзя делать в этот день:

⁃ Нельзя 23 августа умывать простой водой лежачих больных, поскольку они могут никогда больше не встать с постели;
⁃ Нельзя в этот день лениться. Бессмысленное времяпрепровождение может привести к негативным последствиям;
⁃ Нельзя ссориться — ссора окажется сложной, с последствиями, помириться долго не удастся.

Что можно делать 23 августа:

⁃ Чтобы муж был ласковым и заботливым, жены старались ударить его по лицу вальком. Вальки — это специальные деревянные колотушки, которыми грязь с одежды при стирке отстукивали, выколачивали;
⁃ Если молодой девушке умыться водой из родника до обеденного времени, то она будет здорова и красива до следующего года.


Александра Бахтина
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