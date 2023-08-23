Орловцы меньше чем за сутки собрали деньги на покупку УАЗа для десантников
Об этом рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.
Фото: Сергей Лежнев
В Орловской области меньше чем за сутки собрали 700 тысяч рублей на покупку автомобиля УАЗ "Патриот" для десантников, участвующих в специальной военной операции. Половину сумму собрали сотрудники регдепартамента госимущества и земельных отношений, коллектив "Облхозэксплуатации". Также бойцам передали дизельный генератор и продовольствие.