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8:30, 23 августа 2023 года Орловцы меньше чем за сутки собрали деньги на покупку УАЗа для десантников Об этом рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.



Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области меньше чем за сутки собрали 700 тысяч рублей на покупку автомобиля УАЗ "Патриот" для десантников, участвующих в специальной военной операции. Половину сумму собрали сотрудники регдепартамента госимущества и земельных отношений, коллектив "Облхозэксплуатации". Также бойцам передали дизельный генератор и продовольствие.



Остальные 350 тысяч собрали простые орловцы.





Артем Ежаков



