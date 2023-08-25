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9:00, 23 августа 2023 года На Орловщине завершилось строительство еще трех площадок для сдачи нормативов ГТО Их возвели в рамках нацпроекта "Демография".



Фото: портал правительства Орловской области

Один из спортивных объектов площадью 264 квадратных метра появился в поселке Сахзаводском Ливенского района. Там установили различные снаряды: гимнастические скамьи, перекладины для подтягивания, силовые тренажеры, а также разноуровневые брусья для тех, у кого ограничены возможности здоровья.



По информации пресс-службы областного правительства, такие же площадки построили на базе Становоколодезьской школы в Орловском муниципальном округе и Краснозоренской школы в Мценском районе.



Всего в регионе насчитывается более 20 спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО.





Ксения Солоухина



