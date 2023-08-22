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20:30, 22 августа 2023 года

В Орле отметили День флага России

В областной столице прошли праздничные мероприятия.


Сегодня в стране отметили День флага России. История триколора берет начало в XVII веке, а с 22 августа 1994 года его отмечают как государственный праздник.

В Орле на площади Ленина подняли четыре полотна: флаги России, Орла, Орловской области и дубликат Знамени Победы. Здесь же 16 юных орловцев получили первые паспорта.

Спортсмены и ветераны спорта растянули триколор размером 3 на 20 метров на стадионе Ленина. Такой же огромный флаг украсил площадь перед городским центром культуры. Весь день в разных точках города звучал гимн страны и песни, посвященные России, флагу и нашему народу.

 
 
 



Татьяна Тимохина
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