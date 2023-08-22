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20:30, 22 августа 2023 года В Орле отметили День флага России В областной столице прошли праздничные мероприятия.





Сегодня в стране отметили День флага России. История триколора берет начало в XVII веке, а с 22 августа 1994 года его отмечают как государственный праздник.



В Орле на площади Ленина подняли четыре полотна: флаги России, Орла, Орловской области и дубликат Знамени Победы. Здесь же 16 юных орловцев получили первые паспорта.



Спортсмены и ветераны спорта растянули триколор размером 3 на 20 метров на стадионе Ленина. Такой же огромный флаг украсил площадь перед городским центром культуры. Весь день в разных точках города звучал гимн страны и песни, посвященные России, флагу и нашему народу.









Татьяна Тимохина



