Главная » Новости



5:00, 23 августа 2023 года Новодеревеньковский район передал в зону СВО более двух тонн гуманитарного груза Туда вошли стройматериалы, оборудование, одежда и продукты.



Фото: архив "Вести-Орел"

Посылка от Новодеревеньковского района отправилась в 254-й полк. Гуманитарный груз, вес которого превысил две тонны, для участников спецоперации собирали местные жители, представители бизнеса, органы власти. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



Бойцам передали стройматериалы и крепеж, рации, антенны, генератор, отопитель, спальные мешки, одежду, продукты и лекарства.



Помимо того, Орловщина уже доставила на передовую 280 тонн питьевой воды.





Ксения Солоухина



