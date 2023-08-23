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8:00, 23 августа 2023 года Орловские медики помогли выявить онкологию у луганчанки В Троицком районе ЛНР продолжает работу медики Покровской и Болховской ЦРБ.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Врачи из Орловской области продолжают работу в Троицком районе Луганской Народной Республики. Важную миссию выполняет команда Покровской и Болховской ЦРБ.



Как сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области, главный врач Покровской ЦРБ Владимир Сергеев делится с луганскими коллегами лучшими практиками в сфере организационной работы.



Специалисты Болховской ЦРБ приехали в ЛНР с передвижным маммографом-флюорографом для диспансеризации местного населения. За два дня проведено 66 маммографий и 20 флюорографий. У одной пациентки удалось выявить онкологическое заболевание, еще одну женщину отправили на дополнительное обследование для уточнения диагноза.



Комплекс проработает в Троицком районе до 31 августа. Его сменит аналогичный маммограф-флюорограф Кромской ЦРБ.





Артем Ежаков



