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8:00, 23 августа 2023 года

Орловские медики помогли выявить онкологию у луганчанки

В Троицком районе ЛНР продолжает работу медики Покровской и Болховской ЦРБ.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Врачи из Орловской области продолжают работу в Троицком районе Луганской Народной Республики. Важную миссию выполняет команда Покровской и Болховской ЦРБ.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области, главный врач Покровской ЦРБ Владимир Сергеев делится с луганскими коллегами лучшими практиками в сфере организационной работы.

Специалисты Болховской ЦРБ приехали в ЛНР с передвижным маммографом-флюорографом для диспансеризации местного населения. За два дня проведено 66 маммографий и 20 флюорографий. У одной пациентки удалось выявить онкологическое заболевание, еще одну женщину отправили на дополнительное обследование для уточнения диагноза.

Комплекс проработает в Троицком районе до 31 августа. Его сменит аналогичный маммограф-флюорограф Кромской ЦРБ.


Артем Ежаков
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