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16:45, 22 августа 2023 года В Ливнах прошла акция "Мы – граждане России" Мероприятие состоялось в День Флага РФ.



Фото: Мария Семак

В акции приняли участие губернатор Андрей Клычков, глава Ливен Сергей Трубицин, жители района. Они возложили цветы в Вечному огню. Также сегодня юным ливенцам вручили первые паспорта, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



– Наш Государственный флаг, как и Красное Знамя Победы, объединяет всех, кто борется за правду и справедливость, за мир и безопасное будущее Отечества. Сегодня российский флаг – это символ свободы, гражданской ответственности, мира, надежды и справедливости. И получать в такой день паспорт – особенно почетно, - отметил глава региона Андрей Клычков.





Сергей Силаев



