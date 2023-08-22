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19:30, 22 августа 2023 года В ливенскую детскую поликлинику продолжает поступать новое оборудование Также в медучреждении планируют открыть рентгеновский и стоматологический кабинеты.



Фото: Мария Семак

Детская поликлиника в Ливнах рассчитана на 150 посещений в смену. Туда продолжают завозить современное медоборудование, которое соответствует всем необходимым требованиям. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в учреждении планируют открыть кабинеты рентгенодиагностики и стоматологии.



– Новая детская поликлиника поможет улучшить качество и расширить доступность оказания медицинской помощи не только детям и подросткам города Ливны и Ливенского района, но и юным пациентам из близлежащих муниципальных образований, - отметил глава региона Андрей Клычков.





Ксения Солоухина



