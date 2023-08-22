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21:30, 22 августа 2023 года В Орле детям помогут справиться с психоэмоциональными травмами Новый проект презентовали в Семейном МФЦ.





22 августа в Семейном МФЦ был презентован новый проект – "Региональная служба по оказанию помощи детям с психоэмоциональными травмами "Колесо жизни".



Поддержку окажут детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию – это ребята, которые приехали из зон боевых действий или пережили потерю родных. Без внимания не оставят и детей участников СВО.



Партнерами проекта являются НКМЦ имени Круглой и социально-реабилитационный центр города Орла. К работе будут привлекать все заинтересованные структуры.



Уже с сентября начнет работать кабинет помощи, будут выезжать мобильные службы. Качество оказания поддержки детям будет проверяться на постоянной основе.









Александра Бахтина



