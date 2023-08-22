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21:00, 22 августа 2023 года Орловец в совершенстве овладел техникой стринг-арта Со временем хобби Андрея Горбунова переросло в способ заработка.





Мастер декоративно-прикладного искусства Андрей Горбунов создает картины с помощью техники стринг-арта. Сначала мастер создает основу с помощью гвоздей, а затем крепит на них нитки и получает предмет искусства.



Все началось как простое увлечение, но сегодня хобби стало основным способом заработка. Всего в арсенале мастера более ста картин. Еще 70 он уже продал. Останавливаться не собирается. Под себя сделал и мастерскую, где создает не только необычные картины, но и ковры.





Эльза Ахмедбекова



