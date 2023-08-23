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1:30, 23 августа 2023 года В России ограничат продажу вейпов с ароматизаторами Решение вступит в силу с 1 марта 2024 года.



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В начале осени правительство получит право определять перечень запрещенных вкусовых добавок к вейпам. Список уже подготовили в министерстве здравоохранения.



В проекте постановления правительства перечислены все примеси, которые делают вейпы более привлекательными для потребителей. В него вошли никотинсодержащие, безникотиновые и растворы с никотином.



В апреле 2023 года глава государства Владимир Путин подписал закон об ограничении продажи вейпов. С помощью законопроекта была введена минимальная цена на вейпы, а их продажа несовершеннолетним попала под запрет.





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Сергей Силаев



