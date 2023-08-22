Главная » Новости



18:00, 22 августа 2023 года Поликлинику Мценской ЦРБ подводят под современные стандарты оказания помощи В медучреждении продолжается капитальный ремонт.





На обновление поликлиники Мценской ЦРБ направили более 129 миллионов рублей. Капитальный ремонт идет по графику. Срок сдачи по контракту – ноябрь 2023-го года. Преображение идет в рамках нацпроекта "Здравоохранение".



В числе прочего поликлиника получит совершенно новую регистратуру открытого типа с современной навигацией, расширенный лифт. Улучшение подъемной кабины – одно из пожеланий амчан.



С врачами у ЦРБ сейчас проблем нет. Мценский район стал более комфортным для молодых кадров, администрация выделяет им жилье. В этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" новое место работы уже осваивают пять специалистов.





Всеволод Трифонов



