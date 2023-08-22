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20:00, 22 августа 2023 года Орловские дайверы подняли навершие мачты с затонувшего парохода Valamon Luostari Участники клуба подводного плавания "Диво" продолжают экспедицию на Ладожском озере.





Орловский подводный клуб "Диво" продолжает исследование затонувшего парохода Valamon Luostari, ("Валаамский монастырь"), затонувшего в Ладожском озере во время советско-финской войны. Дайверы сделали новую находку – подняли на поверхность навершие мачты. Ранее на берег доставили бутылки с молоком, мясорубку и другую кухонную утварь. Все находки пополнили коллекцию Валаамского монастыря.



Целью экспедиции является съемка документального 3D-фильма "Пароход времени". Презентация запланирована на зиму 2024-го года. Модель корабля выполнят в максимальном соответствии с реальным прототипом.



Корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Опанасюк приняла участие в экспедиции не только как журналист, но и погрузилась к останкам корабля вместе с дайверами.









Юлия Опанасюк



