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17:30, 22 августа 2023 года В школах Орла с 1 сентября заработают центры детских инициатив Воспитательные практики вводятся в рамках нацпроекта "Образование".



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Центры детских инициатив, которые появятся в новом учебном году, возглавят советники по воспитанию. Должность советника и сами центры - нововведения.



Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ребята смогут приходить в центры, чтобы узнать о детских движениях, акциях, предстоящих встречах. Здесь можно будет записаться в кружки и организации, поучаствовать в "круглых столах" и встретиться с участниками молодежных объединений.



– Центры детских инициатив – это новые пространства, в которых будут созданы все условия для развития у школьников креативного мышления, их самореализации и социализации, - отметила советник по воспитанию и работе с детскими объединениями школы №2 Эльмира Кузина.





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Сергей Силаев



