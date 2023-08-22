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17:00, 22 августа 2023 года

Дело о хищении денег МУП "ТТП" Орла дошло до суда

Перед Фемидой предстанут бывший исполняющий обязанности директора предприятия и индивидуальный предприниматель.

Фото: архив "Вести-Орел"

Заводской районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора городского Трамвайно-троллейбусного предприятия, а также его знакомого, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Первого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Второму в вину ставят только мошенничество.

Как сообщили в областной прокуратуре, и.о. главы предприятия, зная, что его сотрудники провели техобслуживание автобусов, заключил с ИП фиктивный договор от имени МУПа на аналогичные работы по девяти автобусам, которые фактически выполнять не планировалось. От этого предприятие понесло ущерб в размере 270 тысяч рублей.


Артем Ежаков
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