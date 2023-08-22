В Мценске открылась обновленная модельная библиотека

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15:30, 22 августа 2023 года
В Мценске открылась обновленная модельная библиотекаОна будет обслуживать читателей в новом формате.
Фото: Пресс-службы правительства региона,
Мценская районная библиотека имени Тургенева, которой в этом году исполняется 110 лет, преобразилась в рамках нацпроекта "Культура". На эти цели было направлено почти десять миллионов рублей. В здании провели капитальный ремонт. Также были закуплены книги. Фонд пополнился современной и классической литературой, беллетристикой, фантастикой, историческими и научно-познавательными изданиями.
По информации пресс-службы правительства региона, в библиотеке появилась станция самостоятельной книговыдачи, новое мультимедийное оборудование, зона для семейного чтения и информационно-событийная площадка. Кроме того, по программе "Доступная среда" были улучшены условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Ксения Солоухина