Главная » Новости



15:00, 22 августа 2023 года В центре Орла посетитель обокрал кафе Пострадало заведение на улице Ленина.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские полицейские установили подозреваемого в краже 6,8 тысячи рублей из кассы кафе на улице Ленина. Как сообщили в областном УМВД, к преступлению причастен 48-летний мужчина.



Фигурант пришел в заведение в первые минуты открытия. Воспользовавшись отсутствием посетителей и персонала, находившегося в подсобках, орловец подошел к кассе, где нашел ключ от нее. Дальше мужчина просто открыл терминал и ушел с деньгами.



Подозреваемый допрошен. Следствие продолжается. Мужчине грозят штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные, исправительные либо принудительные работы, ограничение свободы или арест. Возможно и заключение в колонии сроком до двух лет.





Артем Ежаков



