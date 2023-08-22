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14:00, 22 августа 2023 года На Орловщине стартует региональный проект "Твои права и обязанности" Он направлен на формирование правовой грамотности школьников.



Фото: пресс-служба правительства региона

В новом учебном году данный проект будет реализован на территории региона институтом уполномоченного по правам ребенка совместно с институтом развития образования. Его презентуют 23 августа на традиционном педагогическом совещании.



По информации пресс-службы областного правительства, в рамках проекта предусмотрены тематические встречи, беседы с детьми и родителями в части информирования несовершеннолетних об их правах и обязанностях. Также запланированы различные творческие конкурсы по данной тематике.





Ксения Солоухина



