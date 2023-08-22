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14:30, 22 августа 2023 года В Орловской области 1 сентября откроют Краснооктябрьскую школу Ее отремонтировали в рамках региональной программы.



Фото из архива

Обновленная Краснооктябрьская школа, расположенная в деревне Волково Мценского района, распахнет свои двери для учеников в День знаний. На капитальный ремонт образовательного учреждения направили более 30 миллионов рублей.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, там заменили двери и окна, привели в порядок фасад и крышу, обновили покрытие стен и потолков. Кроме того, при реконструкции удалось сохранить исторический облик некоторых внутренних помещений и самого здания.



Пришкольную территорию, на которой появилась новая спортплощадка, обустроили в современном стиле. Также была закуплена необходимая мебель, оборудование для мастерской, спортивный инвентарь, компьютеры, цифровые лаборатории.





Ксения Солоухина



