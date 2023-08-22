Главная » Новости



12:00, 22 августа 2023 года В Заводском районе Орла перенесли подключение горячей воды на 30 августа Это связано с работами на Красном мосту.



Фото из архива

Сегодня, 22 августа, для жителей 754 домов Советского, Железнодорожного и Северного районов вернули горячее водоснабжение. Однако для жителей Заводского района из-за работ по реконструкции Красного моста.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, горячей воды не будет до 17.00 30 августа по следующим адресам:



- Улица Гагарина 49, 51;

- Улица Розы Люксембург 52, 54;

- Улица Нормандия-Неман 93, 99, 101;

- Улица Левый берег Оки 51, 51а;

- Улица Черкасская 13, 15, 64, 64а, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83;

- Переулок Воскресенский 38.





Сергей Силаев



