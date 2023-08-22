Более пяти тысяч орловских семей получили подарок после рождения ребенка
На выбор родителям предоставляется денежная выплата или набор принадлежностей для ухода за малышом.
Мера соцподдержки “Подарок новорожденному” была введена в регионе в прошлом году по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Орловцы, зарегистрировавшие рождение ребенка с 1 мая 2022-го, смогут получить пять тысяч рублей или бокс с детскими принадлежностями.
По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, 5 714 семей выбрали единоразовую выплату, а 33 семьи – набор для ухода за малышом.