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11:15, 22 августа 2023 года

Более пяти тысяч орловских семей получили подарок после рождения ребенка

На выбор родителям предоставляется денежная выплата или набор принадлежностей для ухода за малышом.


Мера соцподдержки “Подарок новорожденному” была введена в регионе в прошлом году по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Орловцы, зарегистрировавшие рождение ребенка с 1 мая 2022-го, смогут получить пять тысяч рублей или бокс с детскими принадлежностями. 
 
По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, 5 714 семей выбрали единоразовую выплату, а 33 семьи – набор для ухода за малышом.



Ксения Солоухина
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