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10:45, 22 августа 2023 года Два крупных пожара потушили в Орле за сутки Возгорания ликвидировали в проезде Чехова и на улице Автогрейдерной.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о возгорании в жилом доме в проезде Чехова поступило спасателям 22 августа в 14.20. Когда сотрудники МЧС приехали на место, дом горел изнутри, а огонь мог переброситься на соседние строения. В результате сгорела кухня, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.



На улице Автогрейдерной горел двухэтажный расселенный нежилой дом. Пожарные прибыли на место, когда горела крыша и внутренности строения. В результате частично повреждены комнаты дома, крыша сгорела полностью. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.











Сергей Силаев



